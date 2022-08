Ferragosto, cero e concerto per l'Assunta: «Tradizione dal 1300»

Lunedì 15 agosto, alle ore 10, nella chiesa di Santa Maria Maggiore, a Treviso, si terrà la celebrazione eucaristica nella solennità dell’Assunzione di Maria, presieduta dal vescovo di Treviso, monsignor Michele Tomasi.

Nell’occasione si terrà anche la tradizionale consegna del cero da parte del sindaco di Treviso, Mario Conte. Si ripete così anche quest’anno l’omaggio della città alla "Madona Granda", una tradizione nata nel 1300 come atto di ringraziamento per una contesa di proprietà risolta con le armi a favore di Treviso e, successivamente, per l’insurrezione che depose il responsabile del governo della città, il quale aveva assunto verso i cittadini lo stile del tiranno. Era questa la motivazione di una delibera dell'assemblea comunale trevigiana che istituì la tradizione annuale del dono del cero. «Una tradizione che si rinnova anche quest'anno e a cui siamo molto legati» le parole del sindaco Mario Conte. Alla sera gran finale in musica con il concerto gratuito aperto a tutta la cittadinanza.