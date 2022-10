La band trevigiano-padovana dei Messa coinvolta in un grave incidente in Francia

Band padovano-trevigiana coinvolta in un grave incidente in Francia. Si chiamano Messa. Sono stati loro stessi a comunicare nelle scorse ore di essere stati coinvolti in un incidente automobilistico di ritorno da un loro live a Nizza. A quanto emerge, la band doom metal originaria di Cittadella ha avuto un violento frontale contro un altro veicolo che ha invaso la corsia del van dei Messa, fortunatamente senza causare vittime (in foto alcuni componenti ricoverati)

L'appello

«Dopo l'ultimo spettacolo del nostro tour abbiamo avuto un incidente. Un automobilista proveniente dalla direzione opposta è andato dritto verso di noi sulla nostra corsia e ci ha colpito frontalmente - scrivono sulla loro pagina Facebook - La band doom metal veneta ‘Messa’ ha lanciato una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe per ripartire dopo l’incidente del primo ottobre al ritorno da un concerto a Nizza». «L'intero equipaggio è vivo - scrive la cantante del gruppo, Sara Bianchin - il furgone è distrutto e alcuni di noi dovranno subire un intervento chirurgico. Stiamo bene - assicura la voce del gruppo - ma ci vorranno alcuni mesi per riprenderci completamente. Se volete sostenerci in questi tempi difficili - si legge nel testo firmato ‘Messa, Otto, Matteo’ - potete acquistare i nostri dischi o fare una donazione per aiutarci in tutto ciò che dovremo affrontare: copertura del viaggio di ritorno a casa, attrezzature danneggiate, spese mediche e legali». Per la donazione ecco il link.