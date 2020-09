San Michele Arcangelo, messa a Treviso per il patrono della Polizia

Si è svolta martedì mattina, 29 settembre, presso la chiesa di Santa Maria Maddalena a Treviso, la santa messa in occasione della ricorrenza di San Michele Arcangelo, patrono della Polizia di Stato, alla presenza del Prefetto, Maria Rosaria Laganà, del Questore, Vito Montaruli, e delle massime autorità locali militari e civili.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

San Michele Arcangelo è stato proclamato patrono e protettore della Polizia da Papa Pio XII il 29 settembre 1949, per la naturale assonanza con la missione assolta quotidianamente, con professionalità ed impegno, da ogni singolo operatore. Il poliziotto, infatti, è chiamato ogni giorno ad assicurare il rispetto delle leggi, l’ordine e la sicurezza dei cittadini a favore dei quali orienta il suo servizio che trova espressione e sintesi nel motto “Sub lege libertas”. La cerimonia si è conclusa con la preghiera di San Michele Arcangelo recitata da un poliziotto della Questura in una mattinata di grande partecipazione per gli agenti della Polizia trevigiana.