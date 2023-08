Metà della popolazione trevigiana compie gli spostamenti quotidiani a piedi o in bici

Sono circa 303 mila, pari al 52% della popolazione adulta (tra 18 e 69 anni), le persone che in provincia di Treviso compiono regolarmente gli spostamenti quotidiani a piedi o in bicicletta invece di usare l'auto. Il dato emerge dal sistema di sorveglianza Passi (Progressi delle aziende sanitarie per la salute in Italia) ed evidenzia, nella Marca, una progressiva crescita della mobilità green: i trevigiani che si spostavano a piedi o in bicicletta erano, infatti, il 47,1% nel 2018.

A usare queste modalità ecologiche di trasferimento sono più le donne (55%) rispetto agli uomini (48%) e le persone più giovani rispetto a quelle più anziane. Si nota un aumento della mobilità attiva col crescere del titolo di studio, mentre chi non dichiara difficoltà economiche usa meno questa modalità rispetto a chi si sente in difficoltà economica (ma la differenza è piccola).

Mediamente la bici viene usata tre giorni alla settimana per circa 29 minuti al giorno. Si va a piedi ugualmente tre giorni a settimana, in media per 34 minuti. La mobilità attiva per gli spostamenti abituali è alla portata di tutti e abbatte l’inquinamento atmosferico, evita lo spreco di energia fossile, permette di muoversi e di tenersi in buona salute fisica e mentale e aiuta a risparmiare soldi.

I vantaggi di salute

Andare regolarmente in bici o a piedi contribuisce a ridurre la mortalità precoce, abbassando il rischio di malattie cardiovascolari, diabete e alcuni tipi di cancro, aiutando a controllare il peso e contribuendo al benessere mentale. Grazie alle persone che invece di usare l'auto si muovono attivamente, si può calcolare una riduzione della mortalità prematura (prima dei 70 anni) nella provincia del 5,4%, pari a 72 decessi l’anno.

I vantaggi ecologici

Sostituendo gli spostamenti in macchina con modalità sostenibili si riducono le emissioni di CO2 e di altri inquinanti responsabili del cambiamento climatico. Le 303 mila persone in provincia di Treviso che usano abitualmente la bicicletta o vanno a piedi anziché usare l'auto evitano ogni anno l’emissione di circa 12.500 tonnellate di CO2. Questo equivale ad un risparmio di circa 2 milioni e mezzo di euro.