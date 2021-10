Cibo e musica si incontrano con “Metti, una sera a cena” in veste invernale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Tornano finalmente a rivivere, anche di musica, i locali al chiuso. Tra i prossimi appuntamenti trevigiani, “Metti, Una Sera a Cena”, il format itinerante tra i più bei locali della città di Treviso, che nelle prime due edizioni si è svolto al Bistrò Sulle Mura e in Terrazza San Tommaso. Le serate della nuova edizione, per la prima volta in veste invernale, invece, si terranno all’interno del suggestivo Cantiere Gallery - Art District, Viale della Repubblica, 5 31020 - Lancenigo (TV). Il primo appuntamento domani, mercoledì 27 ottobre. A inaugurare la serata sarà ovviamente la cena, prevista per le ore 20:00 con uno speciale menu di stagione, accompagnata dall'intrattenimento live di Steve Biondi, fratello del grande Mario Biondi. La musica continuerà poi, alla fine della cena, dalle 22:30, con il DjSet di Mike More. La conclusione della serata è prevista per le 2:00. Un altro piccolo passo per un graduale ritorno alla normalità e alla movida nel rispetto delle regole (obbligatorio ovviamente il green pass, tramite vaccino o tampone eseguito nelle 48 ore precedenti). Una serata all’insegna del piacere e del divertimento, dove arte, cena e musica si fondono, dando vita ad un evento unico in città, realizzato grazie anche alla partecipazione di Jesologarden e Valle Cavallino di Jesolo. Info: Organizzazione Giorgio | T: 32979621275.