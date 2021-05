Per i laureandi montebellunesi Meve e Auditorium della biblioteca saranno gratis

Il Comune di Montebelluna ha messo a disposizione gratuita dei proprio ragazzi due location per le cerimonie di laurea. Per chi viene da fuori l'affitto delle stanze sarà a pagamento

Due location comunali a disposizione per le cerimonie di laurea. Così la giunta comunale – su iniziativa degli assessori alla cultura e all’istruzione Debora Varaschin e Claudio Borgia – hanno deciso di supportare i giovani laureandi che, sempre più spesso, a causa della attuale situazione di emergenza sanitaria prorogata sino al 31 dicembre 2021 saranno costretti a svolgere la propria cerimonia di laurea online. Pertanto, con l’obiettivo di offrire ai giovani laureandi una sede opportuna dove poter condividere questo importante momento di presentazione della tesi svolta e la successiva proclamazione, la giunta ha scelto di mettere a disposizione cinque spazi culturali con questa nuova destinazione d’uso per tutto il 2021, e comunque per il perdurare dell’emergenza Covid.

Si tratta dell’Auditorium della Biblioteca Civica e alcune sale del MeVe: la sala affreschi Faustino Moretti, la sala cinema, la sala società di massa e la sala “La grande guerra non è mai finita”. Tutti gli spazi consentono un collegamento internet e sono dotati di attrezzatura di proiezione. La fruizione di questi spazi sarà sempre guidata dalla normativa vigente per la sicurezza delle manifestazioni e per la sicurezza sanitaria legata al Covid (contingentamento delle persone, triage, sanificazione e piani d’emergenza).

L’altra bella notizia è che per i giovani laureandi montebellunesi l’uso della location prescelta sarà gratuito, senza alcun costo per l’interessato e la famiglia: un modo per stare vicino a dare la possibilità di condividere un importante traguardo ai giovani laureandi e alle loro famiglie in un momento storico come questo, dove anche la laurea, da sempre momento di grande festa, è stata invece vissuta tra le mura domestiche. Un modo con cui l’amministrazione comunale intende dimostrare di vicinanza per chi, nonostante tutto, ha dedicato impegno e costanza nel percorso di studi.

Per i laureandi non montebellunesi, invece, è confermato il tariffario vigente che prevede costi orari che vanno da 100 euro Sale del corpo nobile al primo piano (sala affreschi Faustino Moretti, sala del’500, sala del’700), agli 80 euro Sala grande “La società di massa e il dominio della tecnica” al primo piano, ai 50 euro per Sala “Il Teatro della memoria” al primo piano e della Sala grande “La Grande Guerra non è mai finita” al piano terra. Il costo orario per l’Auditorium della Biblioteca civica va da un minimo di 30 euro dal lunedì al venerdì nella fascia diurna (7/17) ad un massimo di 50 euro il sabato nella fascia serale (17/24).