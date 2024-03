Tempesta di acqua e grandine nella notte di Pasqua sulle colline del prosecco

Vento forte, pioggia e grandine. Paura all'alba di oggi, 31 marzo, giorno di Pasqua, nella zona dell'Alta Marca, per un'ondata di maltempo che ha messo in allarme i residenti della fascia pedemontana delle colline del prosecco, tra Valdobbiadene e Miane, fino al vittoriese. L'allarme è scattato alle 4 del mattino quando alcuni residenti sono stati svegliati dalle forti raffiche. I chicchi di ghiaccio, fortunatamente di pochi centimetri, non avrebbero causato danni ingenti alle culture agricole ma solo nelle prossime ore sarà possibile stilare un bilancio. Sull'asfalto e nei terreni rimasto in mattinata uno strato di ghiaccio che ha imbiancato la zona.