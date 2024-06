Miane, riqualificate da Comune e Savno due aree verdi

Si sono conclusi i lavori di riqualificazione delle aree verdi di piazza 2 Giugno e del parco di Combai, nel Comune di Miane, frutto della collaborazione tra Savno e l'amministrazione comunale. Nel merito, sono stati posizionati nuovi giochi per bambini, mentre quelli già esistenti sono stati messi in sicurezza. L'intervento ha previsto anche l'installazione di nuove panchine, arricchendo l'area di un tocco di eleganza e offrendo nuovi spazi di relax per cittadini e turisti.

«Un doveroso ringraziamento a Savno per la proficua collaborazione e la progettualità che ha permesso la realizzazione di questi interventi – commenta il sindaco di Miane, Denny Buso - Un lavoro che sicuramente porterà un valore aggiunto al nostro territorio, in particolare alle famiglie, e che rappresenta al tempo stesso l’esempio di una sinergia virtuosa tra enti». Nel progetto, Savno ha compreso anche l’installazione di nuovi cestini e l’implementazione dei servizi di spazzamento in alcuni punti d’interesse limitrofi, a garanzia di un sempre maggiore decoro.