Black out per il maltempo, gara di solidarietà salva anziano

Il black out dell’altro ieri, conseguenza del forte maltempo abbattutosi sul paese, avrebbe potuto generare conseguenze gravissime per un anziano di Miane, costretto da tempo a vivere attaccato alle bombole di ossigeno. Per tante ore il paese della Pedemontana trevigiana è rimasto senza luce, in attesa che il gestore elettrico ripristinasse la corrente dopo i danni dovuti alla caduta di rami e al vento.

Ma l’uomo, appunto, dell’elettricità aveva bisogno, ed ha telefonato all’assessore al sociale ed ex deputata leghista Angela Colmellere, chiedendo aiuto immediato perché – ha raccontato – la sua bombola di ossigeno aveva solo mezzora di autonomia. Subito è partita la gara di solidarietà tra Enel, Protezione civile, Suem 118 e Amministrazione: in poco tempo l’elettricità è tornata in casa di questo signore, che ha ringraziato tutti coloro che – di fatto – gli hanno salvato la vita.

«Catene di solidarietà come questa» conclude Colmellere «sono capaci di scaldare il cuore in un momento che per tanti di noi è stato complesso, perché per mezza giornata tutta Miane ha dovuto far a meno dell’elettricità e lavorare per ripristinare il disastro dovuto al maltempo. Ringrazio di cuore tutti coloro che hanno reso possibile questo 'miracolo', in quelle ore di criticità per tanti».