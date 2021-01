E' morto Elio Follador, fratello del presidente delle Pro Loco venete

Un male terribile, con cui ha coraggiosamente ingaggiato una lunga battaglia purtroppo persa, si è portato via ieri, giovedì 21 gennaio, Elio Follador, fratello di Giovanni, noto per essere il presidente dell'Unione della Pro Loco del Veneto. In lutto tutto la comunità di Combai, in cui l'uomo viveva.

Elio Follador aveva 65 anni ed è era appassionato di ciclismo fin da bambino. Era stato un dipendente della Zanussi, oggi in pensione e negli anni aveva coltivato l'amore per le vigne, che condivideva con il fratello, che è un enologo ed è stato professore presso la Scuola Enologica di Conegliano. Elio Follador lascia la moglie Manuela, i figli Erika e Carlo e i nipoti.

«Era un combattente - ha detto il sindaco di Miane Danny Buso - la sua dipartita ci lascia senza parole». I funerali saranno celebrati domani, sabato 23 gennaio, alle 15 nella chiesa parrocchiale di Combai