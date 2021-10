Male incurabile, il sorriso di Michela si spegne a 49 anni

Un'altra giovane vita interrotta troppo presto dalla malattia: Michela Tomasella ha perso la vita domenica 24 ottobre a soli 49 anni. Settima di otto figli, era originaria della frazione di Visnà, a Vazzola. Negli ultimi dieci anni ha lottato con tutte le sue forze contro un tumore costatole la vita. Prima della malattia aveva lavorato come operaia in un'occhialeria di Vazzola e come commessa in gelateria. La piangono oggi il compagno Sergio Modolo, i genitori, i fratelli Adriano, Francesco, Stefano e Fabio, le sorelle Carla e Mariagrazia. Il funerale sarà celebrato mercoledì 27 ottobre, alle 15.30, nella chiesa parrocchiale di Visnà.