Addio a Michele Ciaglia, storico "casoin" del quartiere di San Liberale

Il quartiere di San Liberale è in lutto per la scomparsa di Michele Ciaglia, mancato all'affetto dei suoi cari sabato 3 aprile dopo un breve ricovero al Ca' Foncello di Treviso. Aveva 97 anni e il suo negozio di alimentari ha fatto storia in città.

"El casoìn del villaggio": lo ricordano così oggi su Facebook decine di trevigiani cresciuti con i suoi panini all'olio, senza dimenticare il latte, gli affettati e i gelati venduti nella bottega di Via Puglia. Da bambino era andato a vivere in Libia con i genitori e vi era rimasto fino al 1962, anno in cui era arrivato a Treviso insieme a moglie e tre figli. Il suo negozio di alimentari segna fin da subito lo sviluppo del "villaggio di San Liberale", crescendo decine di ragazzi e diventando un punto di riferimento per le famiglie della zona. «Se n’è andato un signore di specchiata onestà e generosità» è il pensiero di decine di trevigiani che hanno sommerso di affetto e vicinanza i familiari del signor Ciaglia. Fino a 75 anni aveva lavorato in bottega: negli ultimi anni si era trasferito a Carbonera per stare più vicino alla figlia ed infine era stato ospitato nella casa di riposo "Villa d'argento" a Silea. Fatale un problema ai reni che lo aveva costretto al ricovero in ospedale dove ha perso la vita nel sabato di Pasqua. Lascia i figli Enzo, Anna Maria e Patrizia, i nipoti Filippo, Carlotta, Lorenzo e Pierpaolo. I funerali saranno celebrati giovedì 8 aprile, alle ore 11, nella chiesa parrocchiale di San Liberale a Treviso.