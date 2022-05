Malore in casa, chef Michele perde la vita a 52 anni

Si è spento a soli 52 anni il sorriso di chef Michele Dal Col, trevigiano d'origine ma espatriato in Germania ormai da diversi anni. Lo scorso 27 marzo era stato ricoverato all'ospedale di Schwetzingen dopo un malore che gli aveva causato un grave scompenso respiratorio. Come riportato da "La Tribuna di Treviso" però, ad uccidere il 52enne sarebbe stata un'infezione virale che, dopo sei settimane di coma farmacologico, lo ha strappato all'affetto dei suoi cari il 9 maggio.

La notizia ha raggiunto in questi giorni anche la Marca dove chef Michele era nato: originario di Corbanese, si era stabilito in Germania nel 1993, a soli 15 anni e, con il passare del tempo, era riuscito a farsi conoscere ed apprezzare per il suo lavoro. Si era stabilito ad Hockenheim, nelle vicinanze del circuito di Formula 1, sport di cui era un grandissimo appassionato. L'ultima visita nella Marca risale allo scorso novembre quando Dal Col era tornato per un mese e mezzo a trovare la mamma. Prima del malore dello scorso marzo, il 52enne aveva avuto problemi cardiaci in passato ma le sue condizioni sembravano buone prima della tragedia. Cremato in Germania, il funerale di Michele Dal Col sarà celebrato domani, sabato 28 maggio, alle ore 15 nella chiesa di Corbanese. A piangerlo ci saranno la figlia Alessia, mamma Marisa, il fratello Danilo e la compagna Barbara.