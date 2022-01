Addio a Michele De Bertolis, in lutto il Partito Democratico di Villorba

Il Partito Democratico di Villorba è in lutto per la scomparsa di Michele De Bertolis, mancato all'affetto dei suoi cari sabato 8 gennaio. Fatale un arresto cardiaco seguito da un'ischemia intestinale all'età di 60 anni.

Laureato in Economia e Commercio all'Università Ca’ Foscari di Venezia, prima insegnante e poi libero professionista, dottore commercialista, è stato uomo di cultura ampia e profonda, di carattere riservato ma sempre benvoluto per i suoi modi di fare miti e tolleranti, sempre apprezzato per il suo pensiero ragionato e autorevole ma mai autoritario. De Bertolis ha sempre amato la politica ed è sempre stato attivo sia come consigliere di circoscrizione di Treviso Centro per la Democrazia Cristiana e poi nella Margherita. Trasferitosi a Villorba è stato uno dei fondatori del locale circolo del Pd nel 2008, rivestendo il ruolo di tesoriere e poi di vicesegretario dal 2013. «Un caro amico e un punto di riferimento organizzativo che non ha mai negato il suo contributo alla vita del Pd di Villorba - lo ricorda oggi il Segretario Pasquale Scarcia -. Siamo rammaricati e tristi per non averlo più tra di noi, ma il suo ricordo ci stimolerà a proseguire l'azione politica sul territorio del nostro comune, proprio per portare avanti gli ideali e i valori del centrosinistra ai quali Michele era profondamente legato».