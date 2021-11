Malore in allenamento, il sorriso di Michele si spegne a 25 anni

Era uscito di casa per un allenamento serale sulle colline di Collalto in compagnia di un amico quando, all'improvviso, si è accasciato a terra privo di sensi, stroncato da un malore improvviso. Michele De Vecchi è morto così, a soli 25 anni, nella serata di mercoledì 17 novembre.

Una tragedia che ha lasciato senza parole le comunità di Falzè (dov'era nato) e Sernaglia della Battaglia (dove era da poco subentrato come consigliere comunale nel gruppo "Proposta civica"). Un ragazzo solare e con una grandissima passione per lo sport: oltre alla corsa amava le escursioni in montagna e fare rafting. Laureato in Scienze forestali, era un grande amante della natura. Quando, mercoledì sera, il suo cuore ha smesso di battere all'improvviso, l'amico che si trovava insieme a lui ha fatto il possibile per salvarlo, chiamando subito i soccorsi sul posto. Non senza qualche difficoltà il personale del Suem ha raggiunto la stradina non asfaltata tra il borgo di Collalto e Colle della Tombola. Inutili i tentativi disperati di rianimare il 25enne. Michele non ha più riaperto gli occhi. Sul posto anche i carabinieri per fare luce sulla dinamica dell'accaduto. Sabato 20 novembre alle ore 15 i funerali nella chiesa di Sernaglia della Battaglia.