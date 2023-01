Montebelluna, il dottor Diamanti nuovo primario del pronto soccorso

A partire da mercoledì 15 febbraio il pronto soccorso di Montebelluna avrà un nuovo primario: è il dottor Michele Diamanti, 43 anni, laureatosi in Medicina e Chirurgia nel 2004 e specializzato in Medicina Interna, indirizzo medicina d’urgenza, nel 2011, all’Università degli Studi di Padova. Il dottor Diamanti sin dagli anni degli studi universitari ha avuto come particolare ambito di interesse clinico la diagnostica vascolare non invasiva ed il tromboembolismo venoso, ottenendo il diploma di corso di perfezionamento in “ecografia vascolare d’emergenza” conseguito nel 2007 presso l’Università degli Studi di Firenze e il diploma nazionale specialistico ecocolordoppler della scuola ecografica “SIUMB” rilasciato a febbraio 2011; è stato inoltre invitato a vari congressi e corsi, anche di rilievo nazionale, in qualità di relatore, in particolare nel setting dell’emergenza-urgenza.

La carriera

Il dottor Diamanti ha prestato servizio, inizialmente come libero professionista presso il pronto soccorso dell’Azienda ospedaliera di Padova, e successivamente in quelli degli ospedali di Treviso e Oderzo, all'epoca Ulss 9. Nel 2012 è diventato dipendente dell’Azienda sanitaria di Treviso continuando a lavorare nei rispettivi reparti d’emergenza. Dall’agosto 2019 all’aprile 2021 ha ricoperto l’incarico di Alta specializzazione in "Trombosi venosa- Embolia polmonare" presso l’unità operativa Accettazione e Pronto Soccorso del Ca’ Foncello a Treviso ricoprendo poi, dal maggio 2021, l’incarico di responsabile di Uos Area Critica. Dal 2016 è stato individuato dalla Scuola Superiore di Sanità della Regione Veneto quale istruttore regionale di triage. Nel 2021 ha conseguito il Master Universitario di II livello in “Bioetica e formazione” presso la Pontificia Università Lateranense e l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma.

Il commento

«Al dottor Diamanti, professionista che lavora con noi da anni - conclude il direttore generale dell'Ulss 2, Francesco Benazzi - auguro buon lavoro. Ringrazio il dr Sacher che fino allo scorso dicembre ha retto il reparto con competenza e professionalità, affrontando anche il difficile periodo della pandemia».