Malore alla guida del camion, Michele perde la vita a 46 anni

Casier in lutto per la scomparsa improvvisa di Michele Paro, autotrasportatore di 46 anni mancato all'affetto dei suoi cari martedì 21 settembre mentre era alla guida del suo camion lungo le strade del Polesine.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", Michele è riuscito ad accostare il tir poco prima di perdere la vita, evitando di causare incidenti con altre vetture. Inutili i soccorsi intervenuti sul posto. Molto legato alla sua famiglia d'origine, residente a Casier, Paro non era sposato e non aveva figli ma nel tempo libero amava dedicarsi all'organizzazione di feste ed eventi con l'associazione "Amici del Sile". In molti lo ricordano oggi per la sua gentilezza e professionalità. Lo piangono mamma Marilena, papà Lino, il fratello Massimo, la cognata Elisa, gli amatissimi nipoti Gabriele e Giada, gli zii, le zie, i cugini, amici e parenti. Il funerale sarà celebrato sabato 25 settembre alle ore 15.30 nella chiesa parrocchiale di Casier, uno strappo alla norma comunale che vieterebbe le sepolture nel cimitero del paese proprio di sabato.