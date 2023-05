Male incurabile, addio a Michele Teso: imprenditore simbolo della mountain bike

"Ciao Michele, ci mancheranno la tua bontà e la tua gentilezza. Con la tua infinita disponibilità ad aiutare sei sempre stato una delle colonne portanti nella gestione delle attività con i nostri ragazzi speciali. Non ti dimenticheremo e non ti dimenticheranno". Con queste parole la scuola Mtb di Eurobike Italia ha salutato per l'ultima volta il trevigiano Michele Teso, mancato a soli 56 anni nella sua casa di San Vitale lunedì 29 maggio a causa di una malattia scoperta nel 2016 e contro cui ogni cura si è purtroppo rivelata vana.

Imprenditore nel settore dell'arredamento, Teso viene ricordato oggi soprattutto come dirigente sportivo e grande appassionato e promotore di eventi legati al mondo della mountain bike al punto che sulla sua epigrafe i familiari hanno messo una foto di lui in sella alla sua bici da corsa. A lui si devono la "Terre Rosse" sul Montello (campionato tricolore del 2015) e la "3Epic" ad Auronzo andata in scena nel 2018. A fine anni '90 aveva fondato da atleta la "Pedali roventi", sua squadra ciclistica a Sambughè. Nel 2004 insieme a Massimo Panighel aveva fondato la "Pedali di Marca" organizzando gare campionati internazionali soprattutto sul Montello. Dal 2016, nonostante la scoperta della malattia, aveva deciso di continuare a seguire appena poteva i vari eventi di mountain bike nella Marca. Un vulcano di idee, dal cuore generoso e sempre pronto a dare una mano a chi ne aveva bisogno. Lo piangono oggi la moglie Manola, le adorate figlie Elena e Francesca, il genero Matteo, mamma Giovanna, i fratelli Claudio e Fabio i nipotini Eleonora e Francesco uniti a parenti e a tantissimi amici. L'ultimo saluto sarà celebrato giovedì 1 giugno alle ore 15 nella chiesa parrocchiale di Canizzano.