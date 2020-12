Scopri i migliori panettoni di Treviso

Il panettone racchiude in sé una sfida alla forza di gravità, lievitare, tendere all'alto con il solo ausilio della pasta madre e del tempo, per diventare un dolce soffice, etereo, morbido.

Ci sono due stili che potremmo definire barocco e austero. Da una parte il panettone ricco di aromi, con vaniglia e canditi e sentori burrosi. Dall’altra un ritorno alle origini del dolce: un pane arricchito, con aggiunta di burro frutta e vaniglia, ma che del pane conserva intatta la memoria.

Natale non è Natale senza un panettone. E se anche voi al pandoro preferite il soffice dolce a cupola che vanta storia e tradizioni secolari (si narra che sia nato, come spesso capita con le più grandi invenzioni gastronomiche, da un errore nella cucina di corte di Ludovico il Moro nel XV secolo) secondo altri venne inventato da un garzone (o sguattero, o cuoco a seconda della versione) di nome Toni, secondo altre uscì dai forni di un convento, dove la suora delegata alla cucina dovette decorarlo intagliando una croce sull'impasto. Il misterioso fascino e il fragrante aroma di questo dolce hanno attraversato i secoli con crescente successo, al punto che oggi, anche a Treviso, possiamo trovare il panettone artigianale più buono di tutti.

Cosa scegliere tra panettone artigianale al cioccolato, panettone artigianale al gianduiotto, panettone artigianale al pistacchio, panettone artigianale arancia e gocce di cioccolato o il classico panettone artigianale uvetta?

I migliori panettoni di Treviso

In pasticceria

L'Antica Pasticceria Nascimben è una certezza di bontà sui prodotti tradizionali, sforna il vero Panettone 100% artigianale della pasticceria tradizionale. Oltre al Classico, ci sono gusti innovativi c'è il Radicchio, Mela e Cannella, Fichi e Noci, Albicocca, Pere e Zenzero, 3 cioccolati. Bontà che si trovano sia nalla centrissima Piazzetta della Torre in Calmaggiore, che in Viale Luzzatti e a Casale sul Sile.

Da Tiffany in Piazza Matteotti in centro a Treviso trovi i panettoni artigianali di una volta a lievitazione naturale farcirli su richiesta con crema al torroncino o allo zabaione, alla nocciola o al cioccolato oppure farcito con il loro delizioso gelato.

La pasticceria Max a S.Angelo è conosciuta per la creatività, le farciture non convenzionali, e i formati di tutte le dimensioni, fino al gigantesco formato da 4 kg.

Da Ardizzoni si trovano tutte le specialità della tradizione trevigiana, dalla piccola pasticceria al dolce milanese, alle tipicità nostrane come la zonclada e le focacce.

Al Trevissù, tranquilla e coccola pasticceria dietro la Galleria Romana puoi trovare i formati mignon. La pasticceria Saccon - Pane e Caffè, dov'è sempre bello sotto Natale fermarsi a bere una cioccolata calda gustando una fetta del dolce del momento.

Nei ristoranti

Ci sono due chef della lievitazione "alla milanese" nel trevigiano, sono conosciuti per le loro pizze, ma nel dolce sono degli autentici maestri. Una è l'Osteria Zero di Zero Branco, da tempo nota per l'estrema qualità proprio dei dolci. L'altra è la pizzeria da Ezio, in quel di Alano, famosa per le pizze quanto ora per il panettone.

Nei negozi

In centro a Treviso Fermi propone raffinate confezioni dorate perfette anche per un regalo. A Cornuda il paradiso delle specialità ricercate è alla Degusteria dei Sapori. A Conegliano per chi cerca un prodotto bio, super genuino, c'è l'Ariele che oltre al panettone tradizionale fa una speciale focaccia, bontà molto apprezzate per genuinità e leggerezza.

Le migliori pasticcerie del trevigiano dove trovare il panettone artigianale

Treviso

Dal 1865 l'Antica Pasticceria Nascimben famosa per la grande scelta e la diplomatica.

A Borgo Cavalli la Pasticceria Francia dove si va a fare colazione per la vasta (una ventina) scelta di brioche.

La pasticceria Tiffany, il paradiso dei golosi.

Pasticceria da Max conosciuta per la bignolata, la rivoli, la millefoglie.

Conegliano

Pasticceria De Rosa che porta i gusti del sud Italia nel trevigiano

Battistuzzi, locale storico, famoso per le creazioni con la cioccolata

Carbonera

La Pasticceria Daniele è la più amata della zona, tra le specialità i diplomatici, i babà al rum, le frittelle proposte e in questo periodo tutti i dolci natalizi.

Resana

Zizzola per le feste impasta panettoni, colombe e frittelle assolutamente da non perdere.

Asolo

La pasticceria Delice, un laboratorio dolciario con i fiocchi, qui si trovano i veri sapori artigianali

Le top 10 pasticcerie trevigiane per Tripadvisor

Camelia Bakery

Malvasia

Pasticceria Conca d'Oro. Un angolo di Sicilia a Treviso

Capatoast

Pasticceria Tiffany

Panificio Pasticceria Saccon

Pasticceria Casellato

Panificio Alla Moncia

Panificio Gritti

Pasticceria Arianna

