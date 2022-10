I migliori formaggi trevigiani

A Caseus Veneti, la manifestazione più importante sul mondo del formaggio nella nostra regione, qualche settimana fa sono stati premiati i migliori formaggi. E la Marca ha spiccato con i suoi 156 iscritti, 19 premi, 2 medaglie d'oro, che riconoscono il valore assoluto del prodotto, un ventaglio di proposte trevigiane giudicate eccellenti dai palati più esperti.

Grandi riconoscimenti per la Casatella Trevigiana Dop, Asiago Dop, Montasio Dop, Grana Padano Dop, per le mozzarelle. Per i prodotti di nicchia, di particolare valore qualitativo, si non distinti: il formaggio d'alpeggio, il caprino, e quelli affinati nelle vinacce, oltre al tipico Morlacco del Grappa; delizie che fanno felici i buongustai.

La Giuria Aurea ha premiato

Formaggi Misti Alternativi: Formaggi di Capra Pasta Semidura Perenzin Latteria (TV)

Misti Alternativi: Formaggi Aromatizzati (pepe-peperoncino) Casearia Carpenedo (TV)

Giuria Popolare Vincitori

Misti Alternativi: Formaggi Aromatizzati (pepe-peperoncino) La Casearia Carpenedo (TV)

I premi assoluti, sono selezionati dalla Giuria Aurea composta da chef, giornalisti, esperti del settore, e dalla Giuria Popolare che ha dato voce ai consumatori

PREMIATI 18° Caseus Veneti

Treviso

ASIAGO DOP STAGIONATO STRAVECCHIO (OLTRE 15 MESI):LATTERIE VENETE (TV)

CASATELLA TREVIGIANA DOP : LATTERIA DI ROVERBASSO (TV)

GRANA PADANO DOP: LATTERIA DI SOLIGO (TV)

MONTASIO DOP FRESCO (2-5 MESI): LATTERIE VENETE (TV)

MONTASIO DOP MEZZANO (5-10 MESI): CENTRO VENETO FORMAGGI (TV)

MOZZARELLA TRADIZIONALE STG: LATTERIA DI SOLIGO (TV) Premio di Categoria

MORLACCO DEL GRAPPA DI VALLE: CASEIFICIO MONTEGRAPPA (TV)

MORLACCO DEL GRAPPA DI MALGA: AZ.AGR. CECCATO di CECCATO VALERY E PANIZZON - MALGA MURE (TV)

MALGA - FRESCO (ALPEGGIO 2022): MALGA COSTON DA QUINTO - SOC. AGR. ANDREATTA ISIDORO E STEFANIA (TV)

FORMAGGIO AFFINATO NELLE VINACCE: LATTERIA SANT'ANDREA SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA (TV)

CACIOTTA - PASTA MOLLE CON CROSTA (30GG - 2 MESI, PESO INFERIORE AD 1 KG): LATTERIA SANT'ANDREA SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA (TV)

CACIOTTA - PASTA MOLLE CON CROSTA (30GG - 2 MESI, PESO INFERIORE AD 1 KG): SOC. AGR. FEDRIGO MANZATO DEI F.LLI MANZATO (TV)

FORMAGGI AROMATIZZATI (PEPE-PEPERONCINO):LA CASEARIA CARPENEDO (TV)

LATTERIA - PASTA MOLLE CON CROSTA (30 GG - 2 MESI, PESO SUPERIORE AD 1 KG): AZ. AGR. TRE COMUNI DI MINATO EROS (TV)

MOZZARELLA LATTE DI BUFALA: BORGOLUCE SOC.AGRICOLA (TV) - Premio di Categoria

MOZZARELLA LATTE VACCINO: LATTERIA DI SOLIGO SAC (TV)

FORMAGGI ERBORINATI: IL CASEIFICIO DI RONCADE DI RENZO BETTIOL (TV)

FORMAGGI DI CAPRA - COAG. PRESAMICA - PASTA MOLLE/TENERA: CASEIFICIO TOMASONI (TV)

FORMAGGI DI CAPRA - COAG. PRESAMICA - PASTA SEMIDURA/DURA: PERENZIN LATTERIA (TV)

Tanti i visitatori che hanno affollato l’evento, stimate 80.000 presenze, un record assoluto che duplica i visitatori delle edizioni pre-covid e conferma il successo del nuovo format che ha proposto tre percorsi: Caseus Veneti, Caseus Italie e Caseus Mundi. Un record anche per numero di formaggi iscritti, 511 in totale, di cui 60 premiati come migliori tra i due concorsi: 18° Caseus Veneti e il 4° Concorso Formaggi di Fattoria.