Caserma Serena, migranti spostati al grattacielo di Via Pisa: sit-in di protesta

Questa mattina, giovedì 13 agosto, si terrà alle ore 11 un sit-in di protesta all'esterno della Tower House di Via Pisa a Treviso dove, mercoledì pomeriggio, sono stati portati i primi richiedenti asilo negativizzati dall'ex caserma Serena di Casier.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Al termine del nuovo screening di massa all'interno del centro accoglienza gestito da Nova Facility, si è deciso di iniziare a trasferire i primi cinque richiedenti asilo negli spazi dell'associazione gestita dalla cooperativa Hilale in uno degli appartamenti del grattacielo. La destinazione sarebbe dovuta rimanere riservata, ma in via Pisa non è sfuggito il loro arrivo al sesto piano. Dopo le proteste dei residenti. alle ore 21 è stato disposto un servizio di vigilanza per evitare possibili disordini all'interno della Tower House. Una notizia che ha mandato su tutte le furie il consigliere comunale Davide Acampora che, dal suo profilo Facebook, ha commentato con queste parole: «Hanno liberato l'appartamento di un'associazione per far spazio a questi. Il tutto senza avvisare nessuno, tanto meno l'amministratore del palazzo! Cosa pensano di fare adesso, sparpagliare per tutta la città i "negativi"? Alle ore 11 ci sarà un sit-in davanti al grattacielo per protestare e chiedere misure a tutela della salute e sicurezza di centinaia di condomini e resistenti del quartiere. Il fatto che questi "ospiti" siano "negativi" non ci tranquillizza affatto. Perché devono sempre essere i cittadini a pagare l'irresponsabilità di un Governo scellerato?».