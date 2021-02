Lavori alla Milani bloccati per mafia, il sindaco: «Nessuno infanghi l’immagine del Comune»

In merito all'interdittiva per mafia che nelle scorse settimane ha raggiunto la scuola Milani di Treviso, scatenando un vero e proprio caso mediatico, nella giornata di mercoledì il sindaco Mario Conte ha relazionato in Consiglio comunale i dati specifici dell'intera vicenda, partendo dai primordi fino ad arrivare agli ultimi sviluppi giudiziari.

«È oramai un fatto noto il recesso del contratto con il consorzio appaltatore per l’ampliamento della scuola Primaria “Don Milani” in seguito all’informazione interdittiva antimafia emessa dal Prefetto di Treviso. Sin dalla prima comunicazione giunta dalla Prefettura, il Comune di Treviso ha sempre collaborato attivamente e fattivamente. A fronte di una informazione interdittiva antimafia (provvedimento amministrativo emesso dal Prefetto a scopo preventivo e preordinato alla tutela dell’ordine pubblico economico, della libera concorrenza tra le imprese e del buon andamento della Pubblica Amministrazione), il Comune di Treviso ha agito seguendo rigorosamente i protocolli e, ovviamente, la legge, dialogando con i settori preposti della Prefettura per gli approfondimenti, gli accertamenti del caso e la verifica delle eventuali criticità riscontrate - ha dichiarato il primo cittadino trevigiano - Il Comune di Treviso è difatti costantemente impegnato, anche su precisa spinta di questa Amministrazione, nella difesa della legalità, anche attraverso la partecipazione alle iniziative di Avviso Pubblico (Associazione nata nel 1996 per riunire gli Amministratori pubblici che si impegnano a promuovere la cultura della legalità democratica) e attraverso la sottoscrizione di specifici protocolli, nella prevenzione e alla lotta alla criminalità organizzata».

«Inoltre, sempre come Amministrazione stiamo istituendo un osservatorio formato da persone altamente specializzate che si occuperà anche della formazione e dell’aggiornamento degli Amministratori e dei funzionari pubblici sui temi specifici. Il Comune di Treviso, infatti, lavora costantemente a fianco della Prefettura e dell’Autorità giudiziaria perché siamo consapevoli che anche, e soprattutto, in un momento di crisi come quello che stiamo attraversando, e con le risorse che potrebbero arrivare nel territorio con il Recovery Fund, non è da escludersi il rischio di infiltrazioni mafiose - continua Mario Conte - Per questo motivo stiamo agendo su più fronti: dal punto di vista Amministrativo stiamo mettendo in atto una serie di iniziative come il Treviso Fund e il Bando Rilancio con accesso a finanziamenti a tassi agevolati e a burocrazia ridotta o contributi a fondo perduto. Consideriamo infatti fondamentale il sostegno concreto agli imprenditori per evitare che si trovino in difficoltà tali da cedere a lusinghe di una criminalità sempre più sottile e subdola nelle manovre di avvicinamento. Dall’altro, invece, lavoriamo fianco a fianco con le Istituzioni affinché vengano applicati e rispettati pedissequamente i protocolli».

«Questa, per noi, è la tutela della legalità e la dovizia con cui i nostri Uffici hanno gestito l’iter di gara e i controlli successivi testimoniano la grande attenzione e la volontà che questa continui ad essere uno dei principi fondanti della Pubblica Amministrazione e del rapporto di questa con il mondo dell’impresa e con i cittadini. Per quanto riguarda invece le due candidate alla carica di consigliere comunale citate nella vicenda, ritengo opportuno sottolineare che queste, nel 2018, si erano interessate alla visione di città della nostra coalizione chiedendo di sostenere con un impegno attivo il nostro progetto. Il loro comportamento è sempre stato ineccepibile e non ci sono giunte, né prima né durante né dopo la campagna elettorale, informazioni su possibili elementi di inidoneità. Ricordo, infine, che tutta la documentazione relativa ai fatti elencati è a disposizione delle Autorità competenti» ha concluso Conte nei confronti del Consiglio comunale.

Dopo aver relazionato il sindaco ha però poi aggiunto: «Certe insinuazioni e certe accuse velate lette su determinata carta stampata sono offensive nei confronti della struttura del Comune, dell’Amministrazione e della mia persona. Capisco che molte volte la politica non si fermi davanti alla correttezza fra persone, ma certe riflessioni sono state scorrette, inopportune e più che danneggiare il sottoscritto danneggiano il Comune di Treviso. Non consentirò mai di infangare l’immagine del Comune e dunque difenderò fino alla fine l’operato dei dipendenti che si sono sempre comportati in modo professionale, attento e onesto. Quando si parla di infiltrazioni mafiose non voglio che ci siano dubbi sulla mia persona, sulla mia Amministrazione e sul Comune che rappresento».

La cronistoria dell'intera vicenda

(Qui di seguito i passaggi, nelle parole di Ca' Sugana, che hanno portato allo scioglimento del rapporto fra il Comune di Treviso ed il consorzio LM GROUP)