Femca Cisl Treviso, Milena Cesca eletta segretaria generale aggiunta

Nuovo assetto organizzativo per la Femca Belluno Treviso, la Federazione Cisl dei lavoratori della moda, della chimica e dell’energia che conta 4.200 iscritti tra le province di Belluno e Treviso. Milena Cesca, 55 anni, di Calalzo di Cadore, in segreteria della categoria dal 2010, è stata eletta segretaria generale aggiunta nella mattina di oggi giovedì 27 a Spresiano nel corso del Consiglio generale al quale è intervenuto anche il segretario Femca nazionale Sebastiamo Tripoli.

Cesca affiancherà il segretario generale Gianni Boato, al timone della Femca territoriale da due anni, e seguirà in particolare il territorio bellunese. Un ruolo di grande responsabilità che premia un percorso sindacale avviato nella seconda metà degli anni Ottanta, quando è stata eletta Rsu in una occhialeria bellunese. Cesca ha poi lavorato alle dipendenze del Caf Cisl di Belluno e successivamente nella Fisascat Cisl, la Federazione dei servizi, prima come operatrice, poi come segretaria territoriale, ruolo che ha ricoperto per 9 anni, dal 2000 al 2009, fino all’ingresso in segreteria confederale. Nel 2010 è approdata alla segreteria della Femca, dove da subito ha seguito i settori dell’occhialeria e della gomma-plastica e gestito con grande entusiasmo la delega alla formazione. Da dicembre 2020 è il punto di riferimento della Femca Cisl in Luxottica.

I commenti

«È un onore per me questo nuovo ruolo - afferma Cesca - e una responsabilità maggiore per rappresentare sempre meglio le persone che ogni giorno si rivolgono a noi chiedendoci tutele e risposte qualificate per rendere il lavoro sempre più sicuro e gratificante». La neo segretaria aggiunta sarà affiancata da Mauro Dalla Rosa come operatore nel territorio di Belluno, mentre a Treviso fanno il loro ingresso nel team Stefania Zaffalon e Simona Puzzo, quest’ultima con responsabilità del montebellunese.

«In un momento storico particolarmente complesso e di profonde trasformazioni nel mondo del lavoro - sottolinea Boato - abbiamo scelto di rafforzare la squadra per garantire una presenza ancora maggiore della Femca nelle aziende, accanto ai lavoratori e alle lavoratrici. La buona contrattazione di secondo livello e il rinnovo dei contratti nazionali con un impegno specifico sugli aumenti salariali rappresentano i nostri primi obiettivi. Grazie al rinnovo del contratto nazionale di lavoro del settore chimico l’aumento medio è stato di 204 euro: questa è la strada da percorrere, perchè il salario minimo in questo contesto non è la soluzione ai nostri problemi, ma il rischio concreto di un freno alla crescita dei salari». Per quanto riguarda la contrattazione aziendale, occhi puntati sulla conciliazione fra vita e lavoro, smart working e sostenibilità ambientale, entrata di fatto anche in recenti accordi integrativi come quello di Thèlios, dove l’azienda incentiva anche economicamente le iniziative e i comportamenti volti alla tutela dell’ambiente, dal contenimento degli scarti di produzione, al ricorso al car-pooling e di Marcolin che su orari, conciliazione e premio legato a risparmio energetico ha fatto un salto di qualità notevole per tutto il settore. «Il ricorso strutturale al lavoro agile che molte aziende stanno praticando per contenere costi energetici e favorire il bilanciamento fra la vita privata e quella lavorativa, al di là della fase emergenziale legata alla pandemia, - spiega Boato - è un passaggio culturale importante, che coinvolge aziende e dipendenti in un nuovo approccio al lavoro, più responsabile, condiviso e orientato agli obiettivi e ai risultati».