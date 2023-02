Male incurabile, l'imprenditore Mirco Maguolo perde la vita a 68 anni

Imprenditore, padre di tre figli e storico militante della Lega di Preganziol, Mirco Maguolo è mancato all'affetto dei suoi cari venerdì 10 febbraio a causa di un male incurabile che gli era stato diagnosticato ormai da diverso tempo. Ogni cura si è purtroppo rivelata inutile, Maguolo aveva 58 anni. La notizia ha raggiunto in poche ore il circolo della Lega di Preganziol dove per anni Mirco aveva militato spendendosi per la politica locale.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", Maguolo era diventato imprenditore del settore del mobile. Molto conosciuto nella zona di Preganziol e Mogliano Veneto, dopo la pensione aveva deciso di conseguire una laurea in Storia, iscrivendosi all'Università. Un sogno mai realizzato a causa della terribile scoperta della malattia. A piangerlo oggi l'amata moglie Teresa, i figli Thomas, Marta e Nicola, la mamma Bruna e gli adorati nipoti. L'ultimo saluto sarà celebrato domani, giorno di San Valentino, alle ore 14.30 nella chiesa parrocchiale di Sant'Antonio a Marocco di Mogliano Veneto. Dopo la cerimonia Maguolo sarà tumulato nel cimitero di Preganziol.