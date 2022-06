Miss Colà Terme: la trevigiana Nicole si qualifica per la finale regionale

Si è tenuta lunedì 13 giugno a Verona, nello splendido locale Boscomantico Ristorante Pizzeria e Lounge bar, la prima selezione valida per la finale regionale Veneta del concorso nazionale Miss Colà Terme. Le concorrenti in gara, presentate da Laura Zambelli che indossava un abito di Idea Sposa by Miriam, ed immortalate dal fotografo ufficiale Dino Juliani, sono sfilate davanti a giuria e pubblico in tre uscite distinte: la prima in casual, successivamente in abito elegante e per concludere in costume da bagno. Il look capelli di tutte le concorrenti è stato curato da LaBaschi parrucchieri di Verona, mentre il trucco è stato curato da Crisam Make-up academy di Verona.

Prima classificata alla quale è andata la fascia di Miss Colá Terme Boscomantico è Laura Libbi, diciassettenne di Camponogara (VE), alta 1,76. Laura è una studentessa in alimentazione all’istituto alberghiero e sogna di diventare nutrizionista e modella. Seconda classificata Nicole Parrano diciannove anni di S. Pietro di Feletto (TV), alta 1,67 studia scienze umane e lavora come barista. Il suo sogno è quello di lavorare nel mondo della tv. La terza fascia è andata ad Elisa Moscatelli ventitré anni, di Mori (TN), alta 1,76, studentessa universitaria in economia e modella, il suo sogno nel cassetto è quello di diventare un’affermata showgirl. La quarta classificata è Nicole Bicchierai diciottenne di Sommacampagna (VR). Alta 1,78 Nicole è studentessa all’istituto tecnico turistico e sogna di diventare modella e personal trainer. La quinta fascia è andata ad Eleonora Cazzarolli, diciott’anni di Cadidavid (VR), studentessa al liceo scientifico con il suo 1,70 sogna di continuare la carriera di fotomodella. L’ultima fascia della serata è andata a Emily Buoso diciassettenne di Portogruaro (VE). Alta 1,65 studia per diventare parrucchiera e sogna di diventare modella.

Le prime 6 classificate accederanno alla finale regionale Veneto 202. La finale nazionale si terrà il 16 e 17 Settembre alla Dogana Veneta di Lazise. La vincitrice di Miss Colà Terme 2022 si aggiudicherà un contratto di lavoro del valore di 10.000 euro, ed è per questo il concorso con la ''bellezza più premiata d'Italia''.