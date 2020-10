Mission Impossible, set bloccato: «Personale di Monastier per i tamponi»

Stop improvviso a Venezia per le riprese di "Lybra", settimo episodio della saga di "Mission: Impossible" con Tom Cruise. La troupe, in laguna da pochi giorni, avrebbe interrotto le riprese sul set allestito nei pressi di Ponte dell'Accademia, Campo San Giacomo dell'Orio, Campo Sant'Agostin e canali circostanti.

L'indiscrezione riguarda anche la provincia di Treviso visto che, per eseguire i tamponi, la troupe si sarebbe affidata alla clinica privata di Monastier. Il personale della clinica trevigiana sarebbe stato chiamato a Venezia per effetturare i test al personale coinvolto nelle riprese del film. Quando arriveranno i risultati, gli eventuali positivi e i loro contatti stretti dovranno essere messi in quarantena, almeno nell'attesa del secondo tampone di verifica. Secondo quanto riportato da "Veneziatoday", sono state cancellate, per ora, anche le prove delle comparse a Palazzo Franchetti per la festa che, da copione, doveva essere girata agli inizi di novembre a Palazzo Ducale. Sembra che lo stop sia stato deciso dopo che uno degli addetti alla produzione era risultato positivo a uno dei controlli (a cadenza settimanale) imposti dalla produzione a tutti i lavoratori del set veneziano. Un imprevisto non da poco per le riprese del film. Nei giorni scorsi si erano creati assembramenti di cittadini e turisti per curiosare e scattare fotografie, mentre in precedenza, a febbraio 2020, il set era stato fermato per l'inizio della pandemia costringendo Tom Cruise al rientro negli Stati Uniti.