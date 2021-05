Vaccini, l'Ulss 2 manda 200 sms sbagliati per i richiami di Moderna

Venerdì 21 maggio l'arrivo in ritardo della fornitura di vaccini per la provincia di Treviso. Erano state 4mila le vaccinazioni rinviate questa settimana. Focolaio Covid in un'altra scuola superiore

La fornitura di vaccini Moderna per la provincia di Treviso è stata consegnata in ritardo venerdì 21 maggio. Il contrattempo aveva costretto l'Ulss 2 a rinviare ben 4mila vaccinazioni nei giorni scorsi. Oggi c'è stato un nuovo disguido con l'invio di 200 sms per i richiami che però avevano informazioni sbagliate. Gran confusione tra i cittadini che, nelle prossime ore, riceveranno un nuovo avviso dall'azienda sanitaria. A loro si aggiungono i cittadini che avrebbero dovuto vaccinarsi sabato mattina, 22 maggio, nei centri vaccini di Godega, Riese Pio X e Altivole. Le vaccinazioni posticipate a causa del passaggio del Giro d'Italia saranno recuperate solo in parte domani pomeriggio mentre tutte le altre sono state rinviate alla prossima settimana.

Il virus nelle scuole

Un secondo focolaio Covid è stato scoperto, venerdì 21 maggio, in un altro istituto superiore di Treviso. Sei le classi coinvolte: tre hanno due studenti positivi, le altre tre uno per classe. L'annuncio arriva dall'Ulss 2 dopo il cluster dell'Itis "Enrico Fermi". Secondo l'Ulss 2 entrambi i focolai scolastici sarebbero legati a comportamenti non rispettosi delle norme anti-Covid (mascherina distanziamento) in ambito extra scolastico da parte dei ragazzi. All'Itis Fermi restano sette le classi in quarantena: in una ci sono sette studenti positivi, in un'altra 4 e le restanti hanno 1 solo caso a testa. Si tratta in gran parte di casi asintomatici ma l'appello rimane quello di non abbassare la guardia. A livello provinciale, infatti, sono attualmente 79 le classi con almeno uno studente positivo: nel distretto di Treviso 25 in quarantena e 17 in monitoraggio. Nel distretto di Pieve di Soligo 6 in isolamento e 12 in monitoraggio mentre nel distretto di Asolo 6 classi in quarantena e 13 in monitoraggio.