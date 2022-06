Festa a Mogliano per i 100 anni della trisnonna Giovanna

Giovanna De Lazzari ha soffiato questa mattina su 100 candeline, insieme al Sindaco Davide Bortolato, l’Assessore al Sociale Giuliana Tochet, figli, tanti nipoti e tantissimi pronipoti, l’ultimo nato solamente qualche giorno fa. Quella di Giovanna De Lazzari è una famiglia molto unita, quattro generazioni che hanno celebrato la trisnonna insieme a Don Samuele e Don Elio, prima con la Santa Messa alle 10.30 nella chiesa di Santa Maria Assunta, poi con una festa organizzata dalla famiglia al Centro Pastorale, dove Giovanna ha piacevolmente chiacchierato con Sindaco e Assessore. Giovane sarta originaria di Paese, Giovanna De Lazzari ha conosciuto il moglianese Arturo Novello, mancato pochi anni fa, sacrestano per tanti anni proprio a Santa Maria Assunta. Con il matrimonio, la signora Giovanna si è trasferita a Mogliano letteralmente all’ombra del campanile. Per gran parte della su vita, infatti, è stata, oltre che madre e nonna, aiutante del marito Arturo come sacrestana della parrocchia.