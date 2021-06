Mogliano Veneto, 60mila euro destinati alle famiglie in difficoltà

Grazie alla variazione di bilancio dello scorso 31 maggio, il Comune di Mogliano Veneto ha messo a disposizione delle famiglie in difficoltà 60mila euro. Durante questo biennio di mandato, l’attenzione dell'amministrazione è sempre stata orientata al sostegno delle famiglie moglianesi, ovviamente la crisi innescata dalla pandemia ha creato nuove difficoltà per alcune famiglie: con questo stanziamento si andrà a ridurre il disagio e ad intervenire in maniera fattiva per arginare le emergenze abitative in città.

Il Comune istituirà un bando finalizzato al sostegno dell’abitare. Un'azione concreta che si va a sommare alle 15 assegnazioni di appartamenti Ater, alla modifica del Regolamento comunale per l’emergenza abitativa e alle assegnazioni successive al Bando Erp, che verrà riproposto sicuramente verso l’autunno del 2021. «Le azioni di quest'amministrazione sono mirate e hanno degli obiettivi specifici - spiega l'assessore alle Politiche abitative, Marco Donadel - Contrastare l’emergenza abitativa è fondamentale, anche se stiamo finalmente uscendo dal periodo di emergenza sanitaria ci potremmo affacciare a una crisi sociale, ecco che queste economie assumono un valore importante sia per il sostegno sia per l’azione preventiva di contrasto alle difficoltà familiari». «Anche questa volta non ci facciamo cogliere impreparati - conclude il sindaco Davide Bortolato - abbiamo portato sul tavolo una variazione di bilancio che assicura serenità e sostegno a tutte le categorie deboli di Mogliano, non lasciamo indietro nessuno, questa è la prova lampante. La misura preventiva che abbiamo programmato è anche mirata a contenere il disagio che si creerà con lo sblocco degli sfratti previsto per il 30 settembre».