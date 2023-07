Cento candeline a Mogliano Veneto: tanti auguri ad Ada Biadene

Ada Biadene, originaria della frazione di Zerman a Mogliano Veneto, ha tagliato ieri il traguardo dei 100 anni. A raggiungerla nella RSA dell’Istituto Costante Gris in occasione di questo memorabile compleanno è stata l’Assessore al Sociale Francesca Caccin, che ha piacevolmente conversato con la festeggiata, portandole gli auguri a nome di tutta la Città.

Durante l’incontro è emerso il carattere di una donna tanto forte, quanto sensibile: caratteristiche rispecchiate anche nella dedizione con cui, fino a prima del suo trasferimento al Gris, si è presa cura del pronipote con disabilità. Nella sua vita lavorativa, Ada ha contribuito al settore tessile con passione e abilità, lavorando come magliaia nella Filanda di Zerman. Altrettanta gioia le ha riservato la vita privata, in cui a 25 anni è convolata a nozze con Guido De Gaspari: la loro unione è stata fonte di felicità e forza reciproca per molti anni.

Ieri, circondata dall’amore della figlia Daniela e dall’affetto dei nipoti, Ada ha celebrato il centesimo compleanno nell’Istituto moglianese presso cui è ospite da tre anni, in una festa allietata dalle musiche suonate da un fisarmonicista chiamato per l’occasione.