Mogliano, inaugurato il Monumento agli Alpini: «Omaggio alle Penne Nere nel Mondo»

Domenica di festa a Mogliano Veneto per l’inaugurazione del Monumento dedicato agli Alpini. La cerimonia, molto partecipata, ha visto una massiccia presenza di tutti i gruppi Alpini della sezione di Treviso, ognuno fieramente rappresentato dal proprio gagliardetto, oltre a numerosi cittadini e associazioni, per un totale di oltre 500 persone presenti. Tra le autorità, oltre al sindaco Davide Bortolato, sono intervenuti l’Eurodeputato Rosanna Conte, la deputata Marina Marchetto Aliprandi, l'assessore del Comune di Venezia, Laura Besio, e il sindaco di Preganziol Paolo Galeano, insieme a numerosi assessori e consiglieri moglianesi, che hanno reso ancora più significativa questa giornata di festa.

L'opera

Il Monumento agli Alpini è una scultura alta tre metri, ideata e realizzata dall’artista moglianese Fabio Ceolin, noto maestro d’arte, con numerose opere presenti sia all’estero che nel territorio. «Non si tratta solamente di acciaio corten - spiega Ottorino Celebrin, Capogruppo Ana Mogliano Veneto - ma di un simbolo tangibile della gratitudine verso coloro che hanno difeso con valore le nostre montagne e la nostra libertà. Questa scultura, dedicata a tutti gli Alpini nel mondo, è un segno di unità nella giornata mondiale dell’abbraccio, che ricorre oggi». L’opera rappresenta infatti proprio il mondo, terra ed acqua, abbracciato dalle penne nere e da penne mozze; all’interno, nel cuore, il cappello alpino, icona che racconta il loro altissimo sacrificio. Questo mondo è sostenuto da una base in cemento armato, a significare i valori degli Alpini, là dove la storia ultracentenaria si stringe al loro sempre attuale impegno. Iniziata con l’Alzabandiera in ricordo di tutti coloro che hanno sacrificato la loro vita per la patria, la cerimonia è proseguita con una corona d’alloro in onore ai Caduti deposta da Marco Piovesan, presidente della Sezione Alpini di Treviso, e si è conclusa al Duomo per la Benedizione del Gagliardetto e la Santa Messa, al termine della quale ha avuto luogo la sfilata al Monumento collocato sul fronte della sede comunale delle ex Rossi, in via Terraglio 3, per la sua scopertura e benedizione.

Prima del brindisi finale di buon auspicio, il sindaco Bortolato nel suo intervento ufficiale ha dichiarato: «Voglio esprimere all'associazione degli Alpini e a tutte le penne nere la mia più grande gratitudine, perché nel vostro esempio di umanità e nel vostro spirito di fratellanza possiamo percepire e scegliere di seguire le tracce di una società migliore. Inaugurare questo magnifico e significativo Monumento costituisce un onore e un privilegio di cui vi sono riconoscente, a nome di tutta la città». Il Gruppo musicale Città di Mogliano ha accompagnato la cerimonia con brani musicali solenni e commoventi.