A Mogliano arriva un nuovo servizio per la comunità: ecco l'Ambulanza Veterinaria

Sabato 12 giugno alle ore 18, di fronte al palazzo del Municipio del Comune di Mogliano Veneto, alla presenza del Presidente FISA Marco Battaggia, il Vice Presidente Elena Zennaro, Sindaco e Giunta, sarà inaugurata un’ambulanza veterinaria allestita dall’Associazione FISA Treviso. Il progetto nasce grazie alla passione smisurata per gli amici animali: una volta divenuti istruttori di soccorso cinofilo FISA, Battaggia e Zennaro hanno deciso di condividere conoscenze ed esperienze con chiunque vorrà rendersi utile e disponibile nel soccorso degli animali.

L’Ambulanza Veterinaria sarà impegnata nel primo soccorso e nel trasporto di animali d'affezione, malati o feriti. Perfettamente attrezzata, a bordo potrà contare su volontari-soccorritori cinofili brevettati FISA, qualificati e preparati, che si occuperanno del trasporto da e per l'ambulatorio veterinario in totale sicurezza. Il progetto è ambizioso, poiché si vuole dare un servizio di trasporto gratuito, possibile grazie alle donazioni dei volontari, dei cittadini, di attività commerciali e attori privati.

“Un progetto speciale per tutti gli animali del territorio”, commenta il Sindaco Davide Bortolato. “Nel periodo del lockdown abbiamo avuto l’occasione di riscoprire quei sentimenti puri di amore verso i nostri animali domestici che tanto hanno tenuto compagnia ad anziani e alle famiglie, oggi facciamo un grande passo per garantire ai nostri amici a quattro zampe un aiuto tempestivo in caso di necessità. Inoltre, la gratuità del servizio fa capire quanto l’Associazione FISA abbia a cuore non solo gli animali ma anche tutti i cittadini”.