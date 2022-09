Mogliano, un bando per le famiglie contro il caro bollette

Il Consiglio Comunale ha deliberato l'istituzione di un bando per la concessione di un contributo a sostegno delle famiglie in difficoltà a causa del caro bollette. Le domande possono essere presentate dal 12 settembre al 14 ottobre. Tra i requisiti richiesti, oltre alla residenza nel Comune di Mogliano Veneto, è necessario il possesso di una attestazione ISEE pari o inferiore a 14mila euro.

«L’attuale aumento del costo dell’energia- spiega il sindaco Davide Bortolato - ha messo in difficoltà molte aziende ed enti, ma soprattutto le famiglie più fragili, che sempre più spesso vengono a chiedere aiuti. Abbiamo quindi istituito un fondo ad hoc di 50mila euro da conferire in aiuti per pagare le bollette. Per quanto possibile – prosegue – ci impegniamo così ad arginare questo difficile momento che sta avendo ripercussioni sociali pesanti».

Il bando “Caro Bollette”, contenente i requisiti e le modalità di presentazione della domanda, è pubblicato nel sito istituzionale al link: https://www.comunemoglianoveneto.it/myportal/C_F269/dettaglio/contenuto/bando-caro-bollette-2022