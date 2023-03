Mogliano, il Brigadiere Capo Leonardo Blandino va in pensione

Il sindaco di Mogliano Veneto, Davide Bortolato, ha ricevuto il Brigadiere Capo dei Carabinieri con Qualifica Speciale Leonardo Blandino, giunto al momento del congedo dopo 36 anni di onorato servizio. Dopo averlo accolto nel suo ufficio insieme all’Assessore alla Sicurezza Marco Donadel e al Luogotenente C.S. Comandante della Stazione di Mogliano Veneto Saverio Rossi, il sindaco ha salutato il Brigadiere a nome della Città ed espresso riconoscenza per il lungo servizio prestato: «Conosco il Brigadiere Blandino da tanti anni e, soprattutto da quando sono Sindaco, ho avuto modo di apprezzare le sue qualità e i suoi modi garbati. Fin da quando ha preso servizio qui in Città, nel 1993, è stato una figura di grande umanità e disponibilità, di cui saremo in molti a sentire la mancanza». L’incontro è stato l’occasione per una chiacchierata e per la condivisione delle numerose esperienze vissute in questi anni. Al Brigadiere Blandino, originario di Palermo, classe 1963, il Sindaco ha consegnato anche un riconoscimento: il gagliardetto con lo stemma comunale della Città di Mogliano Veneto.