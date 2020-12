Mogliano, buoni mensa per i bambini in difficoltà

Come ogni anno l'Associazione Quartiere Est ha brillato in solidarietà grazie al Presidente Pergiorgio Ruffoni e al suo direttivo, devolvendo dal proprio bilancio la cifra di 1.550 euro per buoni mensa destinati a bambini con famiglie in difficoltà economica.

La stessa associazione all'inizio dell’anno scolastico ha voluto donare dei buoni per l'acquisto di materiale didattico consegnandoli alle Assistenti sociali del Comune, affinché fossero recapitati alle famiglie con minori seguite dal servizio sociale della Città di Mogliano Veneto. La consegna della donazione, da parte del tesoriere dell'associazione Roberto Mantovan è avvenuta nei giorni scorsi al Punto Comune alla presenza dell'Assessore alle Politiche Sociali Giuliana Tochet per il formale ringraziamento alla solidarietà verso la comunità moglianese.

«In questo momento difficile per molte famiglie che necessitano di sostegno - ha detto il Sindaco Davide Bortolato - la donazione dell'Associazione di Quartiere Est assume un significato ancora più rilevante. La solidarietà diventa coscienza viva e operante di appartenere a una comunità che condivide le proprie necessità».