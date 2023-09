L’autobus di collegamento tra Campocroce e Treviso è realtà

Questa mattina, 7 settembre, è stata inaugurata la nuova linea di collegamento di trasporto pubblico urbano tra Campocroce e Treviso. Un risultato storico dell’Amministrazione Bortolato per l’intera frazione di Campocroce, un collegamento diretto con il capoluogo atteso da anni. A seguito di un importante lavoro di sinergie tra Comune di Mogliano Veneto, Mobilità di Marca (MOM) e Provincia di Treviso, che ha visto realizzarsi la fondamentale opera di allargamento della strada provinciale 106, l’autobus di linea che collegava Sambughè a Treviso, da oggi, servirà finalmente anche la frazione di Campocroce. Con il conseguente spostamento del capolinea MOM da Sambughè a Campocroce sarà possibile per gli abitanti della frazione moglianese, in particolare per tutti gli studenti che frequentano le scuole superiori, raggiungere comodamente Treviso.

Alle ore 11 il bus con a bordo il Sindaco di Mogliano Veneto Davide Bortolato, il Vicesindaco con delega alla Mobilità Giorgio Copparoni, il Presidente dell’Associazione di Frazione Campocroce Sebastiano Montuori, il Consigliere Comunale di Campocroce Nico Zane, il Presidente MOM Giacomo Colladon, il Consigliere Delegato alla Viabilità della Provincia di Treviso Claudio Sartor, il

Sindaco di Preganziol Paolo Galeano, l’Assessore di Zero Branco Lucia Scattolin, oltre a Consiglieri Comunali, i membri di Giunta Comunale, tecnici e giornalisti, è giunto al capolinea di via Zero Branco dove si è tenuto il taglio del nastro.

Commenta Nico Zane, Consigliere Comunale di Campocroce: «È una giornata di festa e di gioia per Campocroce, per me anche di grande emozione perché l’importanza di questo progetto è stata condivisa sin dal primo giorno del nostro insediamento nel 2019 con il Sindaco Bortolato. Finalmente Campocroce ha una linea diretta che la collega con la Città di Treviso. Era qualcosa di impensabile ma oggi è diventato realtà, ma soprattutto è realtà per i ragazzi che per frequentare gli istituti superiori di Treviso erano costretti a recarsi nella frazione di Sambughè con mezzi propri. Da oggi invece raggiungeranno la propria scuola in sicurezza, in tranquillità, ma soprattutto con la serenità anche delle loro famiglie. È un sogno che diventa realtà e un qualcosa che i nostri concittadini aspettavano da anni».

«Dal 13 settembre, con l’avvio dell’anno scolastico, MOM modificherà il servizio scolastico urbano (che storicamente aveva il suo capolinea a Sambughè) fino alla frazione di Campocroce. Come azienda che offre servizi per la mobilità – spiega il presidente MOM, Giacomo Colladon – è nostro compito rispondere al meglio alle esigenze dei territori. Abbiamo avviato un ottimo dialogo con l’Amministrazione Comunale di Mogliano Veneto per rispondere alla necessità di trasporto di molti studenti che frequentano gli istituti di Treviso. Ringraziamo l’amministrazione moglianese per il sostegno, anche economico, per la realizzazione del servizio. Il servizio di linea prevede una corsa al mattino e una in rientro pomeridiano, con partenza/arrivo alla fermata denominata “Campocroce”, in via Zero Branco. Tutte le informazioni sul servizio saranno disponibili alla fermata stessa e sul sito www.mobilitadimarca.it».

Stefano Marcon, Presidente della Provincia di Treviso, impossibilitato ad essere presente per concomitanti impegni istituzionali, ha comunque voluto esprimere il suo apprezzamento: «Una soddisfazione inaugurare oggi un’altra opera che migliora la viabilità provinciale. L’intervento, cofinanziato dalla Provincia per 80mila euro, ha permesso di allargare e riqualificare la SP106 tra

Sambughè e la frazione di Campocroce, a Mogliano Veneto: in questo modo, è stato possibile spostare il capolinea MOM e collegare in modo ottimale la frazione a Treviso, garantendo un miglior servizio di trasporto scolastico per tutte le studentesse e gli studenti che si spostano da Campocroce. Sono orgoglioso perché, ancora una volta, dimostriamo come la sinergia tra Enti sia la chiave di volta per trovare soluzioni a beneficio di tutta la comunità: ringrazio dunque il Comune di Mogliano Veneto, con il Sindaco Davide Bortolato, che ha contribuito alla realizzazione dell’opera destinando le ulteriori risorse necessarie, e naturalmente anche MOM, con il Presidente Giacomo Colladon, che di nuovo dà prova di flessibilità nell’ottica di soddisfare le esigenze dei cittadini».

Conclude con soddisfazione il Sindaco di Mogliano Veneto, Davide Bortolato, per il nuovo importante risultato raggiunto dall’Amministrazione: «Riusciamo a portare a Campocroce il capolinea della tratta diretta a Treviso, al termine di un’opera pubblica di allargamento della SP106, che ha visto un lungo e complesso iter amministrativo, e proprio per questo voglio ringraziare gli Uffici, ed in particolare il Dirigente Foster Rossi, il R.U.P. Licia Casarin, il funzionario Cristina Libralato e tutto il loro staff per il tempo e l’impegno che ci hanno dedicato. Ringrazio la Provincia per il contributo concesso e MOM perché ci ha permesso di avere una linea per Campocroce, agevolando le famiglie e studenti della frazione. L’impegno della nostra Amministrazione è quello di avere una Città sempre più collegata e interconnessa, con una mobilità sempre più integrata e moderna».

L’opera pubblica, progettata dall’Ing. Omar Luison dello Studio Logit Engineering ed eseguita da La Edilscavi S.r.l., è costata complessivamente 160mila euro (cofinanziati dalla Provincia di Treviso per 80mila euro) e vede la fine dopo un lungo iter amministrativo, che ha comportato un accordo di programma tra i Comuni di Mogliano Veneto e Preganziol ed espropri.