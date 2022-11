Stanziamenti per Rsa e strutture per disabili: «Serve l'intervento della Regione»

«Abbiamo presentato una mozione sull’urgenza di affrontare la crisi dei centri di servizi residenziali e semiresidenziali per anziani non autosufficienti e per persone con disabilità, adottando i provvedimenti normativi attesi da anni e non più rinviabili, integrandoli con misure immediate tese ad evitare che la crisi economica, determinata dalla crisi pandemica e dalla crisi energetica, si scarichi sulle famiglie e sugli enti locali e per evitare il dissesto di bilancio degli enti gestori»: a lanciare l'allarme è il circolo del Pd di Mogliano Veneto che nei giorni scorsi ha presentato una mozione per indurre il Comune ad intervenire in sede di Conferenza dei Sindaci dell'Ulss 2 per far aumentare alla Regione gli stanziamenti ai centri di servizi residenziali e semiresidenziali per anziani non autosufficienti e per persone con disabilità. Strutture che rischiano di finire con i bilanci in profondo rosso nell'arco di pochi mesi.

Nelle scorse settimane Giorgio Pavan, Il direttore dell'Israa di Treviso e del Gris di Mogliano, ha già evidenziato chiaramente: «Senza un intervento entro fine anno, da gennaio non ci saranno alternative» Oltre al caro-bollette, sono aumentati i costi di tutti i servizi, erogati da aziende a loro volta con l'acqua alla gola. Lavanderia, ristorazione, pulizie e così via. Alcune voci sono addirittura raddoppiate. Il risultato è che le spese delle case di riposo sono lievitate anche di oltre 1 milione di euro per struttura. E ogni milione di spesa aggiuntiva rischia di tradursi in un rincaro delle rette pari a 3,50 euro al giorno per anziano. Vuol dire oltre 100 euro in più al mese. L'aumento viaggia verso il 10%. Per dare una dimensione, a fronte di una retta media di 56 euro al giorno per un posto in stanza doppia si passerebbe da poco meno di 1.700 euro a quasi 1.800 euro al mese.

Per questo, come stanno facendo i Consiglieri Comunali del Partito Democratico in tutti i Comuni della Regione, abbiamo presentato una mozione dove impegniamo anche la nostra amministrazione a richiedere un incontro urgente con la Conferenza dei Sindaci della ULSS2. Ciò al fine di sollecitare la Regione ad assumere i provvedimenti normativi attesi e gli interventi economici urgenti a favore dei centri di servizi residenziali e semiresidenziali per anziani non autosufficienti e per persone disabili, per far fronte alle emergenze legate alla pandemia ed al rincaro del costo dell’energia.

Le richieste del Pd nella mozione

Nello specifico si chiede: un aiuto straordinario ed urgente ai centri di servizi per affrontare le difficoltà economiche connesse agli aumenti del costo energetico e tutte le spese correlate; la sospensione di ogni procedura di commissariamento delle IPAB connesso ad eventuali disavanzi causati dalle conseguenze del Covid o dagli aumenti delle spese energetiche; un intervento strutturale e continuativo di riequilibrio economico delle spese sostenute dalle IPAB – a differenza delle imprese profit e non profit di settore- a seguito dell’applicazione del contratto degli Enti Locali con particolare riferimento alla percentuale IRAP, alle spese per le maternità, per la legge 104, per l’assenza per malattia; la riforma delle IPAB nel senso della trasformazione delle stesse in Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona.