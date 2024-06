Mogliano, in arrivo le nuove casette dell'acqua

Si è conclusa in questi giorni la procedura per la concessione del suolo pubblico per l’insediamento delle casette dell’acqua a Mogliano Veneto. La ditta che gestirà il servizio, la Vivatek srl, è pronta quindi ad attivare già nei prossimi giorni l’erogazione dell’acqua nelle casette situate in piazza Berto, via Torino e presso il parcheggio del Parco Arcobaleno. Le tre casette, dislocate nei quartieri sud, ovest ed est della città, saranno presto affiancate da una nuova installazione nel quartiere centro-nord, in zona piazza del Marinaio.

La nuova gestione prevede una modalità di pagamento esclusivamente con tessera prepagata, senza più possibilità di utilizzare monete e banconote. La decisione nasce dalla volontà di garantire un servizio efficiente e sicuro per tutti i cittadini, dopo la brusca interruzione causata dagli atti vandalici verificatisi lo scorso anno a danno di tre casette. Chi dovesse essere ancora in possesso della vecchia tessera può continuare ad utilizzarla, fino ad esaurimento del credito.