Area ex Nigi, il no di Preganziol al piano fa infuriare Mogliano: «Attacco di matrice politica»

La pubblica stroncatura da parte del sindaco di Preganziol, Paolo Galeano, del progetto di recupero dell'area dell'ex Nigi, dove andrà ad essere realizzato un supermercato della catena Visotto, non ha lasciato per nulla indifferente il Comune di Mogliano Veneto. Il sindaco Davide Bortolato ha risposto a tono al collega primo cittadino che è finito a sua volta nel mirino anche dell'opposizione interna alla sua amministrazione comunale. Sabato scorso si erano schierate contro il recupero dell'ex Nigi anche alcune categorie economiche, sostenendo che il nuovo market andrebbe a danneggiare il piccolo commercio locale.

«La posizione contraria dell’Amministrazione Comunale di Preganziol alla rigenerazione e riqualificazione dell’area degradata ex Nigi ha una chiara matrice partitica targata PD» ha scritto in una nota il sindaco di Mogliano Veneto, Davide Bortolato «Non si spiega infatti, se da anni dicono di “sostenere il commercio di vicinato”, come mai non abbiano espresso alcun parere al PAT approvato dal sindaco Arena nel 2019, mentre oggi esprimono un parere contrario alla nostra variante; benché, tra l’altro, le superfici commerciali previste sul territorio moglianese con la nostra variante vengano significativamente ridotte (viene stralciata una grande superficie di vendita di 5.000 metri quadri e viene concessa una nuova superficie di 2500 metri quadri). La giunta di Preganziol sostiene che l’insediamento del supermercato Visotto da realizzarsi all’ex Nigi possa creare danni al commercio di vicinato, la realtà è ben diversa e i dati lo confermano: da tempo infatti il commercio di vicinato si è specializzato e diversificato dando un servizio dedicato ben diverso dalla grande distribuzione. Il Comune di Preganziol con 16.900 abitanti ha ben 3.700 metri quadri di strutture a iper mercato, contro i nostri 2.600 metri quadri con 28.000 abitanti. Nel parere espresso dal Comune di Preganziol non vi è poi alcun accenno all’enorme beneficio pubblico, pari a 3.660.000 euro, derivato dall’acquisizione previa trasformazione di parte delle strutture dell’area, ex Datalogic, in caserma per la Polizia Locale intercomunale di Mogliano Veneto, Preganziol e Casier».

«Auspico che il giorno dell’inaugurazione della nuova caserma il Sindaco di Preganziol possa cambiare pubblicamente idea ed apprezzare il lavoro di mediazione portato a termine da questa Amministrazione di cui beneficerà tutto il territorio ove opera il Corpo Intercomunale» continua Bortolato «Per quanto al contributo partecipativo espresso dalle associazioni di categoria appare chiaro che non hanno compreso la tipologia dell’intervento proposto, unico e primo nel suo genere in tutta la Regione del Veneto, non si tratta infatti di una nuova edificazione a seguito della demolizione di un’area industriale, ma del recupero di una archeologia industriale di pregio, inserita con grande maestria all’inizio degli anni Sessanta in un contesto paesaggistico di rilievo. Tant’è che le stesse associazioni di categoria (Confcommercio) a livello locale si sono espresse favorevolmente al progetto. A tal fine prossimamente incontreremo le Associazioni firmatarie per spiegare loro il nostro progetto, accogliere eventuali osservazioni e discutere di proposte veramente realizzabili».

Galeano, opposizione all'attacco dopo il no all'ex Nigi: «Pura demagogia»

Due pagine di riflessioni inviate da Galeano per la variante urbanistica al PAT finalizzata all’avvio dell’iter operativo della proposta di accordo pubblico/privato dell’ex-NIGI di Mogliano Veneto, scatenano l’indignazione di Lega e Fratelli d'Italia di Preganziol.

«Attaccare la riqualificazione della zona ex Nigi punto strategico lungo il Terraglio e al confine tra Preganziol e Mogliano, è pura demagogia politica a supporto del partito democratico in minoranza a Mogliano» dichiara Luisa Berto segretario della Lega «il Sindaco sembra forse non ricordare che la perequazione urbanistica consentirà non solo la riqualificazione di una vecchia struttura industriale degradata e abbandonata, ma anche la realizzazione a costo zero della caserma del Corpo Intercomunale di Mogliano, Preganziol e Casier in un punto di gran scorrimento che, dal punto di vista logistico, è al confine tra i comuni di Preganziol e Mogliano Veneto». «Che il Sindaco sia coerente e si impegni a stanziare i 3 milioni e mezzo per la realizzazione della nuova caserma, fondi che arriverebbero con l’accordo pubblico/privato e di cui beneficerebbero anche i Comuni contermini tra cui il nostro. Invece di demonizzare le realtà commerciali che si sviluppano nel nostro territorio, forse sarebbe più efficace cercare la sinergia tra il commercio di vicinato e la grande distribuzione, entrambe rispondono a esigenze diverse dell’utente finale».

Nascondersi dietro al concetto di commercio di vicinato fa sorridere anche Massimiliano Spagnol, Responsabile di Fratelli d'Italia di Preganziol che rincara: «Prima di pensare che un supermercato realizzato in un altro comune possa togliere lavoro ai commercianti locali, il Sindaco farebbe meglio ad esporre cosa ha fatto di concreto per mantenere il tessuto sociale ed economico della sua città. Sagra paesana defilata, eventi e festività poco supportati dall'Amministrazione Comunale (basti pensare alle festività Natalizie) e che non richiamano persone anche dai comuni limitrofi, denotano una mancanza di progettualità che punti al senso di comunità e di territorio. Mi chiedo come mai l'Amministrazione di Preganziol non si sia fatta promotrice per avere la sede della Polizia Locale come invece ha fatto Mogliano, considerando che proprio a Mogliano e Casier vi è un presidio dei carabinieri, al contrario di Preganziol».

«San Trovaso è una desolazione e Sambughè la segue a ruota con scuola chiusa e un processo di desertificazione di piccole attività locali» chiudono i consiglieri di opposizione «Borgo Verde non ha visto il realizzarsi del completamento produttivo previsto, Frescada ha visto fallire grandi aziende come la Alibert e il centro di Preganziol accoglie sempre chi arriva da sud con lo stato di degrado dell’ex Millelire...non brilla l’operato di questa amministrazione in ambito commerciale, ma sentiamoci liberi di fare la morale agli altri, concludono i partiti».