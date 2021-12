Festa della scherma con Bebe Vio: «Rischio assembramenti»

Giovedì 23 dicembre Mogliano Veneto festeggerà, alle ore 19 in Piazza Caduti, le due atlete moglianesi premiate alle Olimpiadi e alle Paralimpiadi di Tokyo 2020: Erica Cipressa e Bebe Vio.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso" però, la Festa della scherma non ha mancato di sollevare un vero e proprio polverone sui social, partito dalle accuse lanciate su Facebook da Giacomo Nilandi, segretario del Partito Democratico di Mogliano. «Fatto salvo l'orgoglio moglianese per gli straordinari risultati olimpici di Beatrice Vio e Erica Cipressa - scrive Nilandi - mi chiedo dove sia il senso di responsabilità di un'amministrazione che porta centinaia di persone in piazza il 23 dicembre nel momento peggiore della quarta ondata. Si sarebbe potuto fare prima o dopo in totale sicurezza. Inoltre gli 11mila euro stanziati dal Comune per l'iniziativa, sono l'ennesimo inno allo spreco del denaro pubblico suonato dall'assessore Pavan, che con questa iniziativa ha completamente prosciugato il capitolo delle iniziative in favore dei giovani».

Accuse pesantissime, a cui l'assessore Pavan ha subito risposto a stretto giro: «Tutte le norme della zona gialla saranno rispettate, la Festa della scherma si svolgerà in totale sicurezza. L'evento è stato organizzato ben prima che le restrizioni legate alla quarta ondata entrassero in vigore. Eventuali assembramenti saranno regolati dai volontari del Comune e per partecipare all'evento sarà obbligatorio l'uso della mascherina».