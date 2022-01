Maria Chiara Gavioli, funerale in forma privata per l'imprenditrice

Si sono svolti nella mattinata di oggi, venerdì 21 gennaio, i funerali dell'imprenditrice Maria Chiara Gavioli: la cerimonia, svolta in forma privata presso la chiesa di Santa Maria Assunta di Mogliano Veneto, ha visto la presenza dei soli parenti più vicini alla donna. Gavioli, madre di due figli, frequentatrice in passato del jet set tra la Marca e Venezia e in passato legata all'allenatore della Juve Massimiliano Allegri (quando questi era ancora un giocatore e militava nel Napoli), è stata trovata esanime dalla colf mercoledì attorno alle 14, nello studio della villa di famiglia in via Morandi, a Mogliano Veneto. Ad esserle fatale è stato un malore, probabilmente un infarto che non le ha lasciato scampo. A pochi passi dal corpo rinvenuti anche alcuni farmaci: la 47enne era da tempo malata. La Procura di Treviso ha immediatamente concesso il nullaosta per la celebrazione del funerale. La salma è stata tumulata nel cimitero di Martellago.