Auguri a Gabriella Balestra, la ginnasta centenaria

Vivace, spiritosa, tecnologica e ora anche centenaria. La signora Gabriella Balestra, coniugata Raccanelli, ha spento ieri cento candeline. Nata a Venezia il 14 luglio 1923, si è poi spostata al Lido di Venezia dove ha vissuto cinquant’anni, prima di trasferirsi a Mogliano Veneto nel 2002. Nel giorno della sua festa con parenti, amici e la sua assistente Tatiana, il Sindaco Davide Bortolato le ha fatto visita portandole i doverosi omaggi a nome della Città. «Sindaco, è un grande piacere averla come ospite oggi, qui nella mia casa, proprio come un amico» gli ha detto la signora Gabriella, raccontandogli con affetto i ricordi della sua gioventù sportiva, celebrati anche in una lunga lettera di auguri a firma del Presidente della Federazione Ginnastica d’Italia,

Gherardo Tecchi (pubblicata anche sul sito ufficiale della Federazione https://www.federginnastica.it/news/27696-mogliano-veneto-cent-anni-di-ginnastica-la-fgi-festeggiagabriella,-la-nonna-della-federazione.html).

Dopo aver mosso i primi passi ginnici alla Reyer Venezia, culla della Federazione, e alla G.I.L. (Gioventù Italiana del Littorio), la signora Gabriella ha vestito la maglia della Nazionale di ginnastica artistica femminile dal 1938 al 1941. Madre di quattro figli, Gabriella ha conosciuto il marito negli uffici dell’Amministrazione Provinciale di Venezia, dove entrambi lavoravano: lei come impiegata, lui come economo. Vedova dal 2006, dedica il suo tempo a piacevoli attività come giocare a Machiavelli e risolvere parole crociate; ancora perfettamente lucida e attiva, usa il suo smartphone per le videochiamate con i figli, ma soprattutto per trarre ispirazioni per un’altra delle sue grandi passioni, il ricamo a mano.