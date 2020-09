Grande partecipazione a Mogliano Veneto per agli incontri sul Piano degli Interventi

Grande partecipazione di cittadini martedì presso l'Hotel Double Tree Hilton per il quinto incontro di concertazione e partecipazione pubblica sul Piano degli Interventi di Mogliano Veneto. Dopo gli appuntamenti con gli enti pubblici, i quartieri, i sindacati e le associazioni moglianesi, martedì sera il Sindaco, la Giunta e i tecnici comunali hanno illustrato alla cittadinanza l'avvio dell'iter del nuovo strumento urbanistico.

«È stato molto proficuo il confronto con i tanti cittadini e con i professionisti presenti sugli obiettivi e sulle scelte strategiche per il futuro urbanistico della nostra città - dice il sindaco Davide Bortolato - Nel pieno spirito della nuova legge urbanistica, volta a una pianificazione partecipata, abbiamo già ricevuto interessanti contributi scritti, utili per la formazione del piano degli interventi. C'è tempo fino al 30 settembre per dare il proprio apporto partecipativo e nel sito del comune ci sono tutte le informazioni utili».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Gli indirizzi strategici sui quali punta il Piano degli Interventi sono volti al riordino urbano e al miglioramento della qualità della vita dei cittadini, attraverso una migliore qualità dell'ambiente e maggiore qualità architettonica del costruito. Riqualificazione edilizia, rigenerazione urbana, ricomposizione e tutela paesaggistica, riuso dell'esistente e recupero innovativo delle aree degradate: questi alcuni dei concetti cardine dai quali parte l'iter formativo del nuovo strumento urbanistico, che contiamo di adottare entro la fine dell'anno» conclude il primo cittadino.

Gallery