Mogliano, conclusi i lavori di riqualificazione della scuola Rita Levi Montalcini

Con il simbolico taglio del nastro di sabato terminano ufficialmente i lavori di riqualificazione della scuola secondaria di primo grado “Rita Levi Montalcini”. L’intervento ha riguardato il totale rifacimento di 27 servizi igienici, del soffitto della sala mensa, della realizzazione di ampie pavimentazioni esterne in ghiaia per lo stallo delle biciclette e del rifacimento degli intonaci delle pareti esterne ammalorate. Per i servizi igienici si tratta di modifiche alle pareti interne, del rifacimento dell’impianto termico, elettrico e idraulico nonché di pavimenti e rivestimenti. Inoltre, si è proceduto alla realizzazione di controsoffitti e alla sostituzione di porte e sanitari e alla messa a norma generale ma soprattutto nel rispetto della normativa sulle barriere architettoniche.

Nella sala mensa è stata realizzata una nuova controsoffittatura e sono stati sostituti i corpi illuminanti. I lavori interni sono terminati con la dipintura di tutte le pareti della biblioteca. Per quanto riguarda l’esterno, si è effettuato il rifacimento dell’intonaco (800 mq), della pavimentazione (700 mq) con materiale stabilizzato per il comodo parcheggio delle biciclette dei ragazzi. I lavori sono stati affidati alla ditta Edilit Costruzioni con il progettista ing. Massimo De Vidi e il direttore dei lavori del Comune di Mogliano Veneto Angelo Bon, per una spesa complessiva di 520mila euro.

“Questi lavori fanno parte del nostro disegno generale di riqualificazione delle scuole: infatti nel 2020 l’oggettivo impegno di spesa è di oltre 2 milioni e 300mila euro, stanziati per garantire una scuola al passo con i tempi e attenta alle necessità delle giovani utenze - dice il Sindaco Davide Bortolato - Quest’anno sarà davvero ricordato come l’anno della scuola: è il periodo in cui si è concentrato il grandissimo lavoro dell’Amministrazione per rinnovare e riqualificare i numerosi plessi scolastici del territorio, un’azione di governo che punta a garantire sicurezza degli edifici ed efficienza delle strutture, un binomio fondamentale per dare ai giovani moglianesi tutte le possibilità per affrontare l’avventura scolastica al massimo. Infine, un ringraziamento particolare all'ufficio lavori pubblici del Comune, per il grande impegno profuso in questo progetto”.

“L’impegno oltre a garantire salubrità delle strutture punta a garantire il massimo comfort e la comodità a tutti gli alunni, l’installazione dell’impianto Wi-Fi e l’installazione poi di nuove tecnologie rientrano nelle progettualità di digitalizzazione della scuola, elemento fondamentale per avvicinare gli studenti e per sviluppare una formazione attiva” conclude l’Assessore con delega alla Scuola, Martina Cocito.

