Mogliano, continuano i lavori di ristrutturazione per il Brolo ed il Broletto

Continua l’impegno dell’Amministrazione Comunale di Mogliano Veneto per un’accurata ed efficiente conservazione del patrimonio immobiliare del Comune. Dopo gli interventi efficaci che hanno interessato le tante scuole del territorio, ora è la volta di Brolo, Broletto e Centro Polivalente di Zerman, edifici importanti per la vita culturale e sociale della città. I lavori previsti per questi edifici constano nel risanamento delle facciate esterne, mentre per il Brolo si parla anche di sistemazione della copertura con nuovi coppi in laterizio.

In tutte e tre le strutture si proseguirà con il risanamento degli intonaci e la ritinteggiatura completa. L’importo complessivo dei lavori è di circa 35mila euro, la direzione lavori è coordinata dall’Ufficio Tecnico del Comune con il Geometra Angelo Bon. “Con questo intervento continua il processo di abbellimento dell’area della Corte Benedettina retrostante la Chiesa e l’Abbazia - dice il Sindaco Davide Bortolato - andando a valorizzare ancor più un’area recuperata da poco e facendola diventare un vero e proprio locus amoenus culturale”.

“È un intervento che sottolinea la grande attenzione di quest’amministrazione alle strutture della cultura in città - conclude il Vicesindaco Giorgio Copparoni con delega alla Cultura - dopo la ristrutturazione del teatro in Piazzetta G. Gaber, oggi andiamo a sistemare quelli che sono i maggiori poli espositivi e museali di Mogliano”.

