Fortunello trevigiano vince al lotto 28mila euro

Il Veneto cala la doppietta al Lotto: nel concorso dell’8 febbraio, come riporta Agipronews, sono state centrate due vincite per un totale di 52.250 euro. La più alta ha premiato un giocatore di Mogliano Veneto, in provincia di Treviso, che ha centrato una vincita pari a 28.500 mentre l’altra è stata convalidata a Scorze, in provincia di Venezia, dove tre ambi e un terno hanno permesso a un fortunato giocatore di portare a casa 23.750 euro. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito quasi 8 milioni di euro, per un totale di oltre 122 milioni da inizio anno.