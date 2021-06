La Giunta di Mogliano approva i nuovi indirizzi per la gestione delle palestre comunali

Con la Giunta di mercoledì 16 giugno sono stati approvati i nuovi indirizzi per la gestione delle palestre comunali di Mogliano Veneto in orario extrascolastico in previsione dei bandi per l’affidamento della gestione delle palestre che saranno pubblicati già nelle prossime settimane. “Lo stato di fatto complessivo delle attuali convenzioni per la gestione delle palestre evidenziava un elevato grado di disomogeneità nella regolazione dei rapporti tra l’ente e i singoli gestori; alcune convenzioni in essere prevedono che l’attività di gestione delle palestre sia totalmente slegata dal loro utilizzo mentre in altri casi le convenzioni prevedono che l’uso concesso al medesimo soggetto cui è affidata la gestione dell’impianto - dice il Sindaco Davide Bortolato - Si sono cristallizzati così nel corso degli ultimi vent’anni profili di disomogeneità anche riguardo agli aspetti economico finanziari delle varie gestioni”.

Le revisioni prevedono che il Comune non corrisponda più il corrispettivo di gestione, richieda ai gestori la corresponsione di un canone di gestione e consenta ai gestori di introitare le tariffe per l’utilizzo delle palestre da parte di terzi e di non versare al comune le tariffe per l’utilizzo del gestore stesso. Le tariffe, invariate, sono deliberate dall’Amministrazione Comunale. I canoni stabiliti sulla base delle peculiarità delle palestre sono determinati dalla Giunta Comunale e vanno da 1000 a 2.500 euro annui, cifre stabilite per non vessare economicamente le Associazioni Sportive del territorio. Gli obiettivi di questa revisione sono stati individuati a seguito di un’attenta analisi del sistema attuale da parte dell’Assessorato allo Sport, e hanno come finalità quella di rendere omogenei i rapporti tra Associazioni Sportive.

“Questa riforma è unica nel suo genere - dichiara soddisfatto l’Assessore allo Sport Enrico Maria Pavan - siamo riusciti grazie a un approfondito lavoro dell’ufficio Sport, che ringrazio vivamente, a riportare equità e omogeneità nel sistema di gestione delle palestre, princìpi che ormai mancavano da vent’anni. Abbiamo condiviso con le Associazioni Sportive questi nuovi criteri ricevendo feedback molto positivi: finalmente ci sarà una modalità di affidamento regolata e senza alcuna condizione favorevole per alcuni e svantaggiosa per altri; veniamo da un periodo storico difficile per lo sport e sono sicuro che anche questa scelta dia delle risposte efficaci allo sport moglianese che continuerà a ottenere grandi risultati”.