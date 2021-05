Mogliano, piazza Donatori di Sangue diventa a disco orario

La gara per la gestione dei parcheggi cittadini a pagamento vede avvicendarsi la Ditta Abaco S.p.A.a favore di Traffic S.r.l.: l’iter di passaggio si concluderà, presumibilmente, entro fine mese. Fino all'avvio della nuova gestione,che sarà puntualmente comunicato, i cittadini potranno parcheggiare gratuitamente sugli stalli di sosta blu. La grande novità introdotta dall’attuazione del nuovo piano parcheggi, sarà la conversione totale degli stalli, oggi a pagamento, di Piazza Donatori di Sangue in parcheggi a disco orario con sosta 90’. Saranno poi applicate anche altre modifiche nella riorganizzazione globale dei parcheggi: a seguito di un’attenta valutazione, l’area di sosta di via Pia diventerà a pagamento e non più a disco orario, considerata anche la vicinanza alla stazione, per garantire più turnover in quella specifica area di sosta. Senza variare il numerocomplessivo degli stalli cittadini, i parcheggi a pagamento passerannoda 203 a 175, quindi ben28 parcheggi cambieranno da blu a bianchi, quindi a sosta gratuita. Presto saranno comunicate le nuove modalità di pagamento, che potranno essere svolte anchetramite apposita APP.

«Un forte segnale di attenzione al commercio e agli esercizi pubblici in un periodo che deve far rialzare la testa ai commercianti provati dalla pandemia -dichiara il Sindaco Davide Bortolato- con la trasformazione a disco orario di Piazza Donatori di Sangue diamo la possibilità ai fruitori del centro di poter permanere in città più a lungo e serenamente. Il nuovo piano vuole considerarsi un volano per la rinascita della città, creando un serbatoio di parcheggi non a pagamento».