Mogliano, premiato il vincitore del concorso Ecoattivi 2021

È l’alpino Francesco Prosdocimo a portare alto il nome di Mogliano Veneto nella sostenibilità ambientale. Prosdocimo, infatti, nel 2021 non solo ha vinto il concorso Ecoattivi del comune, aggiudicandosi un kindle in premio, ma è risultato primo anche nella classifica nazionale. Con questa premiazione, Mogliano Veneto conclude il quinquennio di partecipazione al progetto EcoAttivi, la comunità informale di Enti e cittadini che condividono l’impegno per diffondere le buone pratiche ambientali e la cultura della sostenibilità.

L’obiettivo di Ecoattivi è stato quello di diffondere le pratiche virtuose e incentivare i comportamenti positivi, sia tramite giochi, sfide, missioni e classifiche, sia l’attribuzione di buoni premio in collaborazione con i commercianti locali. L’esperienza del progetto Ecoattivi si è conclusa in bellezza dopo ben cinque anni di collaborazione proficua con la Società Achab. “Sono orgoglioso dell’impegno quotidiano per l’ambiente che hanno dimostrato i moglianesi. La nostra amministrazione, ora, ha allo studio un nuovo progetto di comunicazione ambientale”.