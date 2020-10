Mogliano Rugby, giocatore positivo al Covid: tamponi a tutta la squadra

I primi sospetti erano arrivati venerdì 9 ottobre quando il Mogliano Rugby 1969 aveva annunciato la cancellazione dell'amichevole in programma sabato 10 ottobre presso gli impianti sportivi di Mogliano contro i Rangers Vicenza.

La conferma è arrivata però solo lunedì 12 ottobre. La partita di sabato è stata annullata perché un giocatore del Mogliano Rugby è risultato positivo al tampone per il Covid-19. Il comunicato della società diffuso venerdì pomeriggio giustificava la cancellazione dell'amichevole come una scelta dovuta alla tutela degli atleti e dello staff del primo quindici, in funzione dell’approssimarsi dell’inizio ufficiale di Coppa Italia e del Campionato Peroni Top10, visto l'aumentare dei casi di positività. Lunedì 12 ottobre il club ha però precisato che «la decisione di non disputare il match è stata maturata anche in seguito alla rilevazione di un caso sospetto tra gli atleti ed all’impossibilità di verificare l’eventuale contagio di tutti gli altri giocatori che avrebbero dovuto partecipare alla partita, senza poter nemmeno sanificare gli impianti e le strutture per accogliere il pubblico previsto. Tutti gli atleti che avrebbero potuto essere venuti in contatto con il giocatore, poi rivelatosi positivo, sono stati inviati a fare gli accertamenti secondo normativa, operazione che dovrebbe concludersi nelle prossime ore».